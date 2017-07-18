РЖД попросит у государства 400 млрд рублей из госбюджета на магистраль Москва — Казань

РЖД собирается привлечь 400 млрд рублей на строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань из госбюджета. Об этом сообщает у РБК.

Как пишет издание, общая стоимость проекта составляет 1,288 трлн рублей. Компания рассчитывает, что треть этой суммы (она называется «капитальным грантом») получит из бюджета. Подразумеваются прямые бюджетные субсидии, то есть невозвратные деньги, уточняет РБК.

Кроме того, РЖД попросит 504 млрд рублей у китайских инвесторов, 224 млрд рублей – у консорциума «Немецкая инициатива», в который входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании, а еще 600 млрд рублей – у других инвесторов.

Протяженность высокоскоростной магистрали Москва - Казань составит около 770 км, она может стать частью магистрали Москва-Пекин. Скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 ч против нынешних 14 ч.

Вера Юрченко