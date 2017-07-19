Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла в России. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.
Срок полномочий действующего американского посла в России Джона Теффта истекают осенью.
Еще в марте стало известно, что Хантсман встречался по вопросу назначения с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также связывался с помощниками президента Дональда Трампа.
Джон Хантсман был послом США в Сингапуре в 1992-1993 годах, губернатором Юты, а с 2009 по 2011 год занимал должность посла США в Китае.
Вера Юрченко