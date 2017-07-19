Новая газета

Опрос

Путин? Навальный? Явлинский? Чья предвыборная кампания вам интересна?

Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла США в России

Политика

Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла в России. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

Срок полномочий действующего американского посла в России Джона Теффта истекают осенью.

Еще в марте стало известно, что Хантсман встречался по вопросу назначения с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также связывался с помощниками президента Дональда Трампа.

Джон Хантсман был послом США в Сингапуре в 1992-1993 годах, губернатором Юты, а с 2009 по 2011 год занимал должность посла США в Китае.

Вера Юрченко

Теги:
дипломатия, трамп, сша
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera