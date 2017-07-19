Общая задолженность по ЖКХ в России достигла 1,34 трлн рублей

Объем общей задолженности за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет 1 трлн 340 млрд рублей. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Он отметил, что долги населения составляют лишь часть этой суммы, а именно 645 миллиардов рублей, остальное — долги организаций.

«Жители в основном очень дисциплинированно платят за ЖКХ. Среди них лишь 6% имеют долги по жилищно-коммунальным услугам», — пояснил Мень.

Министр добавил, что самыми ответственными плательщиками являются пенсионеры, а не платят за квартплату чаще всего либо «асоциальные категории», либо владельцы инвестиционных квартир.

Совокупный долг россиян по ЖКХ значительно увеличился по сравнению с октябрем прошлого года. Тогда он составлял 1 трлн 86 млн рублей.