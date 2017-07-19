Член ОНК попросил президента вмешаться в дело осужденного инвалида Мамаева

Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с инвалидом Антоном Мамаевым, осужденным за разбой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию обращения.

«Нахождение инвалида первой группы Мамаева А.Э. в местах принудительного содержания противозаконно и подвергает угрозе его жизнь и здоровье», — цитирует издание Мельникова, который проверил условия содержания осужденного.

Правозащитник попросил президента «взять эту ситуацию на личный контроль» и оперативно помочь освободить Мамаева из СИЗО.

В обращении Мельников также рассказал Путину о том, что, несмотря на свой диагноз, Мамаев помогает детским домам и даже воспитывает ребенка.

Напомним, 30 июня суд признал Мамаева виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера. После оглашения приговора инвалида отправили в «Матросскую тишину». После общественного резонанса и вмешательства Москальковой, инвалида перевели из СИЗО в больницу для медицинского освидетельствования.

У Мамаева редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Его вес не достигает и 20 килограммов, а сам он почти не может пошевелиться.

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Позднее стало известно, что Антон Мамаев останется в СИЗО до вступления приговора в силу, несмотря на то, что, согласно заключению медиков, он не может там содержаться. Результаты медицинского обследования были направлены в суд для решения вопроса об освобождении. Выездное заседание Тимирязевского суда Москвы состоится 19 июля.