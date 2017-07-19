Виктору Буту увеличили тюремный срок за выращивание чайного гриба

Отбывающему срок в американской тюрьме россиянину Виктору Буту на 40 дней продлили срок заключения за «производство алкоголя» (выращивание в камере чайного гриба). Об этом в интервью «Известиям» сообщил адвокат Бута Алексей Тарасов.

По словам защитника, Бут, как и другие заключенные и даже надзиратели долгое время употребляли напиток на основе чайного гриба.

«Никаких претензий к Виктору Буту не было. Но внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя. Если там алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле», — сказал он.

Из-за инцидента Виктора Бута лишили некоторых послаблений, заработанных за хорошее поведение, и добавили сорок дней к тюремному сроку.

Адвокат также добавил, что в настоящее время его подзащитному грозит продление срока заключения еще на 54 дня из-за интервью Бута российским СМИ.

Россиянина Виктора Бута задержали в Бангкоке в 2008 году, позже его экстрадировали в США. Бута обвинили в продаже оружия информаторам американского правительства, которые выдавали себя за представителей «Революционной армии Колумбии», признанной в США террористической организацией.

В 2012 году Бута приговорили к 25 годам заключения, он отбывает наказание в тюрьме в штате Иллинойс.