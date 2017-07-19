Адвокат Весельницкая заявила о готовности дать показания о встрече с сыном Трампа в сенате

Российский адвокат Наталия Весельницкая, встречавшаяся с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим заявила, что готова дать показания в сенате США. Об этом сообщает RT.

«Я готова прояснять ситуацию в сегодняшней совершенно массовой истерии исключительно в правовом поле либо через адвокатов, либо в качестве показаний в сенате. Готова приехать туда, если мне будет обеспечена безопасность», — сказала Весельницкая.

Адвокат отметила, что обеспокоилась вопросом безопасности после того, как команда финансиста Уильяма Браудера стала собирать информацию о ней и ее семье.

«Они находили фотографии моего дома, отправляли их Кайлу Паркеру, известный человек в палате представителей, который многие годы работает исключительно на господина Браудера, а не на конгрессменов и конгресс. Дальше всё это делилось с представителями Госдепартамента США», — заявила адвокат.

По мнению Весельницкой, скандал о ее встрече с Трампом-младшим инициирован Браудером.

Ранее газета New York Times сообщила, что в июне 2016 года «связанный с Кремлем» юрист из России Наталья Весельницкая предложила Трампу-младшему «компрометирующую информацию» о Хилари Клинтон. Она встретилась с сыном будущего президента, а также главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и зятем будущего президента Джаредом Кушнером.

Позднее Весельницкая рассказала, что встретилась с Дональдом Трампом-младшим, чтобы рассказать ему о деятельности компании Ziff Brothers Investments Уильяма Браудера, которая, по ее словам, уклонялась от выплаты налогов в России и направляла средства демократической партии США во время предвыборной кампании кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон в 2016 году.

По словам Весельницкой, эта информация не заинтересовала сына американского президента. Она отвергла участие российских властей в организации этой встречи. Адвокат также сообщила, что вела в отношении Браудера собственное расследование, а собранную информацию лично предоставляла генеральному прокурору России Юрию Чайке.

Сам Браудер в интервью Business Insider заявил, что Весельницкая инициировала против него «огромный список обвинений, среди которых убийство, шпионаж, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, банкротство и клевета». По его словам, все свои действия юрист координировала с генпрокурором Юрием Чайкой.