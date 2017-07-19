Мэр Омска подал в отставку

Мэр Омска Вячеслав Двораковский подал заявление об отставке. Об этом сообщает «Коммерсант-Сибирь».

«На данный момент сессия не приняла решение по этому вопросу. Вся информация по этому поводу будет доступна после завершения сессии», — сказали в пресс-службе мэрии.

Полномочия Двораковского истекли 11 июля. Однако в апреле депутаты местного городского совета признали выборы мэра несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов на должность.

Изначально списке претендентов на пост мэра Омска было 23 человека, 17 из них соответствовали требованиям конкурса. После собеседования конкурсная комиссия оставила двоих кандидатов, но незадолго до заседания горсовета Андрей Ерошевич и Владимир Куприянов сняли свои кандидатуры и попросили не включать их в список для голосования.

В 2015 году региональное Заксобрание приняло законопроект об отмене прямых выборов глав местного самоуправления. Согласно нововведениям, мэр Омска утверждается депутатами из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Половина членов конкурсной комиссии назначается главой региона.

Вера Юрченко