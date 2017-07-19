Путин обязал Вайно и Кириенко советоваться с партиями о кандидатах в губернаторы

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, определяющее порядок внесения и согласования кандидатур на должность глав регионов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В распоряжении говорится, что консультации с политическими партиями по кандидатурам на должность «высшего должностного лица субъекта Российской Федерации» проводятся руководителем администрации президента, то есть Антоном Вайно, или первым заместителем руководителя АП Сергеем Кириенко.

В документе также указано, что распоряжение президента вступает в силу со дня его подписания.

Ранее стало известно, что в конце июня администрация президента организовала семинар для глав регионов, в которых этой осенью пройдут губернаторские выборы. По данным РБК, на семинаре обсуждались экономические вопросы, а также межбюджетные отношения, «которые сейчас обострились». Семинар длился три дня.