Госдума приняла законопроект о лишении гражданства за терроризм

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законпроект, который предусматривает лишение гражданства за терроризм, а также упрощает получение российского гражданства гражданам Украины и вводит присягу для новых граждан РФ. Об этом сообщает Интерфакс.

Приносить присягу будут только иностранцы, которые получают российское гражданство. Сразу после этого им будет вручаться паспорт. Текст присяги звучит так:

«Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества; защищать свободу и независимость РФ; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Также законопроект гласит, что украинцам для получения российского гражданства достаточно предоставить нотариально заверенное в России заявление о том, что они отказываются от украинского паспорта. Второе аналогичное заявление будет направляться на Украину, но никаких документов оттуда о подтверждении выхода из гражданства более не требуется. Как пояснял глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, данную справку официальный Киев в последнее время практически не выдает.

Наконец, законопроект дает право лишать иностранцев приобретенного ими российского гражданства за террористические и экстремистские преступления. Это произойдет, если человек при получении гражданства РФ предоставил заведомо ложные сведения.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен Советом Федерации и подписан президентом.

Напомним, 6 июня президент России Владимир Путин предложил депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в российского гражданство.

Поправки о лишении гражданства за терроризм внесли после теракта в метро Санкт-Петербурга.