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В Барнауле задержали руководителя сибирского центра «Transparency International»

Общество

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Сотрудники правоохранительных органов задержали главу сибирского центра «Transparency International», члена Совета движение «Голос» Станислава Андрейчука для дачи показаний. Это произошло после его участия в несанкционированном митинге 8 апреля. Об этом Андрейчук написал в фэйсбуке.

В российском отделении «Transparency International» уточнили, что «его обвиняют в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП)». 

В организации отметили, что обжалуют привлечение к ответственности Андрейчука, так как считают задержание незаконным.

Вопрос о привлечении к административной ответственности члена движения решается в Центральном районном суде Барнаула.

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Напомним, 8 апреля в Барнауле прошел митинг против терроризма. Недалеко от места проведения другие активисты устроили несанкционированную акцию против коррупции и требовали отставки губернатора Александра Карлина. Полиция задержала восемь человек.

Максим Прошкин

Теги:
задержания, transparency international
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