Полиция отказалась возбудить дело после нападения с лопатой на волонтеров штаба Навального

Полиция отказалась возбудить уголовное дело после того, как в Гатчине Ленинградской области неизвестные с лопатами напали на волонтеров штаба Навального во время проведения согласованного митинга. В результате пострадали трое, двое были госпитализированы. Об этом «Новой газете» рассказал заявитель акции в поддержку политика Алексея Навального в Гатчине и один из пострадавших Антон Грачев.

Согласно постановлению полиции, которое имеется в распоряжении редакции, установить личности нападавших и данные автомобиля, на котором неизвестные похитили баннер в поддержку Навального «не представилось возможным». Сотрудники полиции не обнаружили в действиях неизвестных лиц «преступления предусмотренного ст. 161 УК РФ (Грабеж, — ред.)» и отказались возбуждать уголовное дело.

Фото: Антон Грачев

Как рассказал «Новой газете» Антон Грачев, он уже подал заявление о бездействии полиции в прокуратуру, а также обжалует отказ в возбуждении уголовного дела в Гатчинском городском суде Ленинградской области. Кроме того, волонтер намерен обратиться с заявлением в Следственный комитет России.

Читайте также В Ленинградской области волонтера штаба Навального ударили лопатой по голове

Напомним, 8 июля в Гатчине неизвестные с лопатами напали на волонтеров штаба Навального, одного из участников акции ударили лопатой по голове. В результате пострадали трое, двое из которых были госпитализированы: у одного — повреждение тканей лица, у другого — травма ноги и позвоночника.

8 и 9 июля штабы политика Алексея Навального по всей стране проводили акции «агитационный субботник». В нескольких городах России полиция провела обыски в штабах политика и изъяла у волонтеров листовки и газеты, а также футболки и другие агитматериалы.