Госдума в третьем чтении приняла законопроект о курортном сборе, сообщает РИА Новости. Согласно документу, вводится плата за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Эксперимент дает возможность каждому из этих регионов создать фонд развития курортной инфраструктуры. При этом средства этого фонда могут быть направлены только на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен Советом Федерации и подписан президентом.

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе парламентских слушаний предложил в первый год эксперимента снизить курортный сбор до 50 рублей. Ранее речь шла о том, что курортный сбор составит 100 рублей в день.

Законы субъектов РФ о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года. До этого планировалось, что закон вступит в силу с января следующего года.

Эксперимент будет действовать пять лет, до 31 декабря 2022 года, после чего правительству предстоит решить, распространять ли сбор на все регионы или отказаться от такой меры.