Правительство утвердило сроки проведения Всероссийской переписи населения

Всероссийскую перепись населения проведут в октябре 2020 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития до 21 августа подготовить и внести в правительство соответствующий проект. Об этом говорится на сайте кабинета министров.

В документе должны быть предусмотрены срок проведения исследования, указан федеральный орган власти, ответственный за подготовку, проведение, обработку данных и подведение итогов переписи. Кроме того, в проекте постановления должны быть указаны сроки проведения пробного исследования в 2018 году.

Напомним, 11 июля, Медведев во время совещания, посвященного проведению переписи, сообщил, что во время исследования будет использовано три метода сбора данных. Удаленный — граждане смогут заполнить переписной лист через интернет, сбор данных переписчиками, а также сбор данных с помощью «специальных планшетов».

Ранее руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов заявил, что на проведение переписи потребуется 50 млрд руб.