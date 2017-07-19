Полиция пришла в отделение «Яблока» в Краснодаре

Полиция проводит следственные действия в краснодарском отделении партии «Яблоко». Об этом «Новой газете» сообщил руководитель регионального отделения Евгений Витишко.

По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов пытаются изъять компьютеры, о причинах не сообщается. Сотрудники местного отделения пока не могут прокомментировать ситуацию.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

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Напомним, 18 июля мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которого партия «Яблоко» ранее выдвинула кандидатом в губернаторы Свердловской области, сообщил, что он не проходит муниципальный фильтр из-за того, что подписи муниципальных депутатов в регионе были централизованно собраны администрациями. По этой причине Ройзман снял свою кандидатуру.

Накануне на сайте партии «Яблока» появилось заявление, в котором партия обвинила главу ЦИК Эллу Памфилову в «прямом публичном давлении» на руководство избирательной комиссии Свердловской области.

Памфилова, в свою очередь, заявила, что в ЦИК максимально заинтересованы в том, чтобы все кандидаты были зарегистрированы.

«Если ”Яблоку” удобнее говорить, что во всем виновата я, пусть будет так. Я все вынесу, но это не спасет партию от внутренней неразберихи», — сказала председатель ЦИК в разговоре с «Новой газетой».