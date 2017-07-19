Госдума приняла закон о надзоре за ранее осужденными наркоманами

Госдума одобрила в окончательном, третьем чтении правительственные поправки, согласно которым устанавливается административный надзор за ранее осужденными наркоманами и наркодилерами, передает РБК.

«За» проголосовали 394 депутата, «против» — один.

Согласно документу, после освобождения из тюрьмы осужденный должен будет от одного до четырех раз в месяц являться в полицию. Речь идет о людях, «неоднократно совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ».

Помимо этого, осужденному запретят посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы той или иной территории.

Решение о запрете и административном надзоре будет устанавливать суд.

РБК напоминает, что правительство внесло эти поправки в конце февраля. По мнению главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, «зачастую осужденные за употребление наркотиков впоследствии становятся наркосбытчиками, а это крайне опасно для общества, ведь руками таких людей наркозависимыми может стать большое число людей».

В конце мая президент России Владимир Путин утвердил закон об обязательном административном надзоре за лицами, которые отбыли тюремный срок по обвинению в терроризме и экстремизме, и вышли на свободу.