Экс-главу администрации Керчи приговорили к 8 годам колонии

Керченский суд приговорил бывшего главу администрации Сергея Писарева к 8 годам колонии строго режима, а также обязал его выплатить штраф в размере 6,4 млн рублей, сообщает РИА Новости.

«Писарев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки, совершенное в особо крупном размере"», — говорится в сообщении.

Отметим, что дело Писарева взяла на личный контроль бывший прокурор полуострова Наталья Поклонская.

Напомним, о задержании Писарева стало известно в июне прошлого года. Как рассказали «Новой газете», следственные действия проводили сотрудники ФСБ.

Поводом для задержания стала поступившая в УФСБ Крыма информация от одного из керченских предпринимателей о том, что глава администрации вымогал у него взятку в размере $50 000 за предоставление в коммерческое пользование трех земельных участков.

Сергей Писарев был назначен главой администрации Керчи 21 ноября 2014 года.

Максим Прошкин