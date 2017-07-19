Суд освободил из-под стражи осужденного за разбой инвалида Мамаева

Тимирязевский суд Москвы освободил из-под стражи Антона Мамаева, осужденного за разбой, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Орлова.

Меру пресечения изменили на подписку о невыезде. По словам адвоката, Мамаева должны выпустить из СИЗО «через час-полтора».

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Накануне член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с Мамаевым.

Напомним, 30 июня суд признал Мамаева виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера. После оглашения приговора инвалида отправили в «Матросскую тишину». После общественного резонанса и вмешательства Москальковой, инвалида перевели из СИЗО в больницу для медицинского освидетельствования.

Однако позднее стало известно, что Мамаева после медицинского обследования вернули в СИЗО. Сообщалось, что Мамаев останется в изоляторе до вступления приговора в силу, несмотря на то, что, согласно заключению медиков, он не может там содержаться.

У Мамаева редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Его вес не достигает и 20 килограммов, а сам он почти не может пошевелиться.