Кадыров обвинил в продажности защитников геев в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в продажности правозащитников, которые защищают права гомосексуалов в республике. Об этом он заявил в интервью американскому каналу НВО во вторник, 18 июля.

Chechen ruler Ramzan Kadyrov addresses the allegations of a gay purge in the Chechen Republic tonight at 10pm on @HBO. #RealSports pic.twitter.com/kHJtpKWXkO