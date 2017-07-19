Кадыров обвинил в продажности защитников геев в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в продажности правозащитников, которые защищают права гомосексуалов в республике. Об этом он заявил в интервью американскому каналу НВО во вторник, 18 июля.

Chechen ruler Ramzan Kadyrov addresses the allegations of a gay purge in the Chechen Republic tonight at 10pm on @HBO. #RealSports pic.twitter.com/kHJtpKWXkO — Real Sports (@RealSportsHBO) 18 июля 2017 г.

«Это подлые наши правозащитники, продажные, которые все время обманывают американских, так скажем, властей и получают копейки. И очень много людей будут отправляться из Москвы, типа они, их преследует Кадыров, они там вынуждены уехать в Европу, и они будут там делать деньги», — заявил Кадыров (цитата по ТАСС).

По его мнению, преследование геев придумали шайтаны», «продажные», «нелюди». «И будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за это», — пригрозил глава Чечни.

«Ну вы у нас, по-моему, второй раз. Вы сами должны увидеть, что здесь абсолютно демократическая республика, свобода слова, люди живут счастливо. Абсолютно все, что про нас говорят — это ерунда», — добавил Кадыров.

По словам журналиста телеканала, глава Чечни в разговоре с ним допустил то, что геев в Чечне могут наказать их родственники. «Если даже [родственники] накажут по закону, мы согласны на это», — сказал Кадыров.

Ранее телеканал опубликовал отрывок из интервью, в котором глава Чечни заявил, что в республике нет геев. «Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас»,— сказал Кадыров.

Также в интервью HBO глава Чечни заявил, что проводимая США политика направлена против России. «Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, раком поставим»,— заявил господин Кадыров.

Слова Кадырова по поводу геев в Чечне вызвали беспокойство в США, заявила 19 июля в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Эти комментарии очень беспокоят и очень расстраивают нас. Госдепартамент не раз выражал свою обеспокоенность тем, как обращаются с представителями ЛГБТ-сообщества в Чечне», — заявила она.

Науэрт добавила, что США призывают власти России расследовать информацию о преследовании геев в Чечне, и сообщила, что вопрос соблюдения их прав обсуждался на высоком уровне.

В апреле «Новая газета» рассказала о случаях задержаний, пыток и убийств геев в Чечн. Об этом сообщалось в материалах «Убийство чести» и «Расправы над чеченскими геями (18+)».

Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в апреле отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией».

В мае Путин обсудил проблему с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Он заявил, что «переговорит» с генпрокурором Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым о ситуации.

В тот же день после встречи Путина с Москальковой Кадыров пообещал, что правоохранительные органы республики будут взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений о преследовании геев в республике.