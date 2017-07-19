Совет судей Кубани выяснил стоимость свадьбы дочери судьи Хахалевой

Совет судей Краснодарского края пришел к выводу, что свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой оплатил ее бывший муж. Об этом сообщил председатель совета Владимир Кисляк, передает ТАСС.

После изучения документов, совет установил, что стоимость торжества не превышала 4,5 млн рублей: банкет и аренда помещения обошлись в 2 млн рублей, а сама организация свадебного торжества в 2,5 миллиона. Во всех платежных документах указано имя экс-супруга судьи Роберта Хахалева.

Напомним, скандал из-за свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой разгорелся в минувшие выходные. На торжественном мероприятии гостей развлекали артисты Вера Брежнева, Николай Басков, Иосиф Кобзон и Валерий Меладзе. Первым на роскошное торжество обратил внимание адвокат Сергей Жорин в своем Instagram. Он оценил расходы на торжество в $2 млн. Однако, согласно декларации, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей.

Сама Хахалева сообщила «Российской газете», что сумма в $2 миллиона — «полный бред» и «взята с потолка». Судья пояснила, что организацией свадьбы занимался бывший супруг, достаточно состоятельный бизнесмен, а артисты присутствовали на торжестве в качестве гостей.

При этом Хахалаева заявила, что сообщение о свадьбе ее дочери является давлением на нее после того, как она «не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение».