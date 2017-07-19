Сурков назвал полезным «хайп по поводу воображаемого государства Малороссия»
Помощник президента России Владислав Сурков назвал полезным «хайп по поводу воображаемого государства Малороссия», идею создание которого предложил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. О позиции Суркова рассказал глава Центра политической конъюнктуры, близкий к Кремлю политолог Алексей Чеснаков, передает РИА Новости.
«Весь этот "хайп" по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть, на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны», — приводит слова Суркова во время совещания с экспертами Чеснаков.
По словам Суркова, «частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии». По его мнению, подобной утопией для Киева является идея евроинтеграции Украины.
«У Киева есть евроутопия. Донецк отвечает идеей Малороссии. Разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон. Но тут уж, выражаясь по-малороссийски: яка держава, такой и IQ», — передает слова Суркова политолог.
Напомним, во вторник глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства на территории Украины «Малороссия» со столицей в Донецке. По замыслу Захарченко, новое государство должно состоять из 19 областей, которые сегодня входят в состав Украины. Киев, согласно идее Захарченко, должен стать культурно-историческим центром.
В тот же день власти ЛНР открестились от инициативы Захарченко, заявив, что не принимали участия в прошедшем в Донецке заседании, на котором было объявлено о создании нового государства Малороссия.
Президент Украины Петр Порошенко в ответ на заявление главы ДНР пообещал вернуть весь Донбасс и Крым в состав страны.
В свою очередь, в Кремле заявление Захарченко назвали его личной инициативой.
Андрей Дубровский