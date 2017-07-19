Помощник президента России Владислав Сурков назвал полезным «хайп по поводу воображаемого государства Малороссия», идею создание которого предложил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. О позиции Суркова рассказал глава Центра политической конъюнктуры, близкий к Кремлю политолог Алексей Чеснаков, передает РИА Новости.

«Весь этот "хайп" по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть, на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны», — приводит слова Суркова во время совещания с экспертами Чеснаков.

По словам Суркова, «частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии». По его мнению, подобной утопией для Киева является идея евроинтеграции Украины.

«У Киева есть евроутопия. Донецк отвечает идеей Малороссии. Разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон. Но тут уж, выражаясь по-малороссийски: яка держава, такой и IQ», — передает слова Суркова политолог.

Напомним, во вторник глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании нового государства на территории Украины «Малороссия» со столицей в Донецке. По замыслу Захарченко, новое государство должно состоять из 19 областей, которые сегодня входят в состав Украины. Киев, согласно идее Захарченко, должен стать культурно-историческим центром.

В тот же день власти ЛНР открестились от инициативы Захарченко, заявив, что не принимали участия в прошедшем в Донецке заседании, на котором было объявлено о создании нового государства Малороссия.

Президент Украины Петр Порошенко в ответ на заявление главы ДНР пообещал вернуть весь Донбасс и Крым в состав страны.

В свою очередь, в Кремле заявление Захарченко назвали его личной инициативой.

Андрей Дубровский