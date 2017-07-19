Крымские пайщики провели пикеты в Москве

Кооператоры Крыма, чью собственность национализировали, провели два пикета у зданий Государственной думы и ТАСС.

Пайщик Красногвардейского потребительского общества Дмитрий встал напротив входа в здание информагентства ТАСС с плакатом «Верните имущество кооператорам Крыма. Нас 16 тысяч». Весной 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, на полуострове началась национализация собственности. Ей подверглись имущество Украины, украинских политических деятелей и объекты крымских потребительских обществ.

— Сейчас идут какие-то переговоры (о компенсации), но это в основном отписки, — рассказывает Дмитрий. — Я хочу своим визитом сюда донести (до общества), что есть у нас такая проблема в Крыму, что вопрос этот не движется. Мы начинали с Крыма, думали, что нас услышат, поймут: общались с министрами, с главой республики Сергеем Аксеновым. Но понимания мы не увидели.

По словам Дмитрия, права собственности пайщиков никто не лишал, однако объекты собственности (магазины, офисы, склады и т.д.) сейчас находятся в руках государства. Сам Дмитрий на всякий случай продолжает платить арендную плату за свой офис, чтобы сохранить юридический адрес и «посмотреть, к чему мы дальше придём».

— Они хотят нашу же собственность дать нам в аренду. Я считаю, что это незаконно. Они забрали её и не знают, что с ней делать. Сельские магазины стоят закрытыми, — жалуется пайщик. — Мы хотим вернуть людям работу, вернуть то, что создавалось почти сто лет. И задать вопрос: почему потребительская кооперация в России есть, а в Крыму её уничтожили?

Пикет Дмитрия продлился меньше пятнадцати минут. Пайщика с плакатом сфотографировал мужчина, заходивший в информагентство. Через несколько минут из здания ТАСС вышел сотрудник службы безопасности и объяснил пайщику, что интервью у него не возьмут, а вот наряд полиции вызвать могут. По словам Дмитрия, сотрудник посоветовал ему пикетировать «на центральных улицах». После рукопожатия мужчины разошлись, Дмитрий спрятал плакат в пакет и решил искать другое место для пикета.

В это время у Государственный думы стояли пайщики Сакского районного потребительского общества крымчане Валентина и Виктор Гарбар. На их плакатах было обращение к президенту: «Путин В.В. Помогите вернуть имущество кооперации Крыма», «Остановите рейдерский захват Крымской кооперации».

— Объекты Сакского РайПО, в которое мы, пайщики, вкладывали свои средства, забрал МУП (Муниципальное унитарное предприятие «Сакское торговое производственное объединение» — ред.) и сдаёт нам же в аренду за наши деньги, — рассказывает Валентина. С собой к Думе она привезла распечатки письма президенту от лица крымских кооператоров. — Мы требуем вернуть то, что нам принадлежит. Нас просто подняли из кабинетов, у нас проверяли сумки, чтобы мы не забрали ни ручки, ни калькулятора. Мы остались без ничего.

По словам кооператоров, почти сразу после начала пикета к ним подошёл сотрудник полиции и предупредил, что на место вскоре приедет наряд. «Как только мы отошли, наряд приехал», — говорит Валентина.

На вопрос, что они будут делать дальше, Валентина отвечает: «Добиваться правды».

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Юлия Лукьянова