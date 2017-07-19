«Советский спорт» не вышел в Москве из-за сбоя в типографии
158-й номер газеты «Советский спорт» за текущий год (20205-й за всю историю) не был напечатан в Москве из-за технического сбоя в столичной типографии, сообщил ТАСС главный редактор издания Николай Яременко.
Он добавил, что номер вышел во всех регионах, в частности в Санкт-Петербурге. Редакция работает в обычном режиме, следующий номер выйдет и в регионах, и в Москве.
«Советский спорт» — старейшая советская и российская газета. Выходит ежедневно. Первый номер газеты вышел 20 июля 1924 года.