«Советский спорт» не вышел в Москве из-за сбоя в типографии

158-й номер газеты «Советский спорт» за текущий год (20205-й за всю историю) не был напечатан в Москве из-за технического сбоя в столичной типографии, сообщил ТАСС главный редактор издания Николай Яременко.

Он добавил, что номер вышел во всех регионах, в частности в Санкт-Петербурге. Редакция работает в обычном режиме, следующий номер выйдет и в регионах, и в Москве.

«Советский спорт» — старейшая советская и российская газета. Выходит ежедневно. Первый номер газеты вышел 20 июля 1924 года.