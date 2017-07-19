Пожизненно осужденный по «делу 58-ми» написал главе СПЧ о пытках и преследовании

Расул Кудаев, которого осудили на пожизненный срок по делу о нападении на госорганы Нальчика в 2005 году («дело 58-ти»), обратился к главе Совета по правам человека при президенте России Михаилу Федотову, сообщает «Кавполит». В письме Кудаев рассказывает о пытках и преследовании в российской системе правосудия и просит посетить его в колонии.

«С начала 2000-ых я прошел тюрьмы от Гуантанамо до “Черного дельфина”. Испытания, выпавшие на меня, я выдерживал долгих 12 лет (…) Я — мусульманин, долгое время искавший способа получить соответствующее религиозное образование, что и привело ко всем перечисленным выше испытаниям. Пытки, незаконное осуждение, несправедливое преследование, многочисленные болезни — это далеко не все с чем я столкнулся в российской системе правосудия», — написал Кудаев.

Он отметил, что его не смогло спасти ни признание его политзаключенным, ни заступничество множества других российских и международных правозащитных объединений, ни признание его невиновности независимыми расследованиями.

«Теперь, когда давление спецслужб и периодические пытки не прекратились, а продолжаются, я принял решения обратиться к Вам с этим письмом. Вы могли бы, как я надеюсь, принять к своему вниманию ситуацию с моим делом, дать поручение сотрудникам аппарата СПЧ или его членам посетить меня, узнать об условиях содержания и послушать от меня лично историю, как в России “становятся виновными” и умирают в тюрьмах, так и не дождавшись справедливости и закона», — попросил Кудаев.

В заключении он отметил, что для него как мусульманина права человека не менее важны, «чем для любого ищущего защиты и помощи человека в России». «Не выиграет ни право, ни закон, если одним невинно замученным станет больше», — подчеркнул Кудаев.

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Правозащитное общество «Мемориал» признало Кудаева политзаключенным. В организации пояснили это решение тем, что другие осужденные по «делу 58-ми» на суде отказались от своих показаний против Кудаева как от данных под давлением и пытками; а также тем, что у Кудаева на момент нападения было алиби.

В 2008 году «Новая газета» сообщала о захвате неизвестными людьми в масках Фатимы Текаевой, матери Кудаева. Председатель совета «Мемориала» Олег Орлов рассказал, что Текаеву доставили в помещение Центра «Т» (структура в системе МВД РФ, занимающаяся вопросами противодействия терроризму), где в течение шести часов допрашивали. Одновременно с ней в центр «Т» доставляли и другого ее сына Арсена. В центре «Т» его допрашивали и избивали.

Нападение на госорганы Нальчика произошло в октябре 2005 года. Кудаев является одним из 58-ми обвиняемых по этому делу. Как сообщал «Кавказский узел», в результате столкновений погибли более 140 человек, в том числе 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 92 предполагаемых участников нападения и 15 мирных жителей; более 200 человек получили ранения.