Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Антона Носика на статью об экстремизме
Конституционный суд отказался рассматривать жалобу блогера Антона Носика на статью 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), сообщает "Открытая Россия".
Блогер жаловался на формулировки статьи, по которой он был приговорен к штрафу в октябре прошлого года.
По мнению суда, статья 282 УК конституционна, так как основной закон предусматривает ограничение права на свободу слова в целях защиты прав граждан, суверенитета и территориальной целостности.
Также Конституционный суд считает, что статья 282 УК «не содержит неопределенности», а уголовная ответственность и крупный штраф не могут считаться нарушением прав.
«По факту суд не рассмотрел ни одного довода из жалобы. Это политическое решение, и это сигнал всем по поводу 282-й статьи» — объяснил решение суда адвокат Сергей Бадамшин.
Напомним, Носик обжаловал в Конституционном суде формулировку статьи 282 УК в мае этого года. Он указывал, что «в том виде, в тех формулировках размытых, в которых существует статья, она не может существовать вообще».
В октябре прошлого года Антона Носика приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей за статью «Стереть Сирию с лица земли», которую он опубликовал в своем блоге. В статье Носик высказал свое отношение к войне в Сирии и участии в ней российских вооруженных сил.
Антон Носик умер от сердечного приступа 9 июля.