ФСБ и МВД поручат искать анонимайзеры и VPN

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправку, согласно которой поиском анонимайзеров и VPN будут заниматься ФСБ и МВД вместо Роскомнадзора.

За изменения в законопроекте о запрете анонимайзеров и VPN проголосовали 362 депутата.

В июне этого годы проект закона прошел первое чтение в Госдуме, тогда функцию выявления сервисов, которые используются для обхода блокировок, предлагали возложить исключительно на Роскомнадзор.

Согласно документу, пользователей лишат возможности найти ссылки на заблокированные ресурсы в результатах поиска.

Напомним, 8 июня законопроект был внесен в Госдуму. Авторами документа стали представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак и представитель КПРФ Андрей Ещенко.

В разговоре с «Новой газетой» Кудрявцев ранее пояснил, что принятие закона поможет закрыть дополнительные каналы выхода на запрещенные ссылки, путем удаления их с ядер сети «операторов поисковых систем».

Как пояснил руководитель проекта Роскомсвобода Артем Козлюк, согласно законопроекту, под блокировку все же могут попасть поисковые сервисы, с помощью которых можно пройти по ссылкам на запрещенные ресурсы. Например, VPN сервисы, прокси-серверы, анонимайзеры, браузеры со встроенной функцией проксирования трафика, браузер Tor, специальное программное обеспечение.

В пресс-службе компании «Яндекс» заявили, что к инициативе относятся «настороженно». Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев также раскритиковал законопроект о запрете «обхода блокировок».

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Максим Прошкин