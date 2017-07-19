В Росгвардии обеспокоились ростом несанкционированных протестных акций

Заместитель командующего Центральным округом войск Национальной гвардии Анатолий Якубовский заявил, что ведомство зафиксировало рост несанкционированных протестных акций В Москве, передает ТАСС.

«В Москве только за полгода прошла 31 масштабная акция, за этот же период прошлого года состоялось 11 подобных акций. Всего в столице прошло 89 несанкционированных акций с начала года», — сказал он.

По оценкам ведомства, в акциях участвовали 14,5 тысяч человек, из них 2,134 тысячи человек были доставлены в отделы полиции. Якубовский также рассказал, что в ведомстве обеспокоены большим количеством несовершеннолетних участников.

Ранее Росгвардия заявила, что все чаще сотрудникам ведомства предъявляют «необоснованные обвинения» в нарушении прав граждан во время общественных акций. Организаторы и участники митингов, по информации Росгвардии, пишут негативные комментарии, а также угрожают сотрудникам и их семьям в социальных сетях и блогах.

Сотрудники Росгвардии следили за порядком на протестных акциях 26 марта и 12 июня. Оба митинга закончились массовыми задержаниями. Напомним, в марте число задержанных в Москве превысило 1000 человек.