В томской школе начали набор в полицейский класс

В томской школе № 30 начали набор в профильный класс с правоохранительной направленностью. Учеников подготовят к поступлению в Омскую академию МВД России и Барнаульский юридический институт МВД России. Выпускники смогут вне очереди поступать в образовательные организации МВД России. Об этом говорится в сообщении на сайте школы №30.

Как пояснил в беседе с «Новой газетой» ответственный за создание нового учебного класса Альфрид Айбатов, при поступлении в образовательные организации МВД России выпускникам класса не придется сдавать нормативы физической подготовки, они будут сдавать только ЕГЭ.

Айбатов также рассказал, что учащиеся специализированного класса будут обучаться по традиционному учебному плану и раз в неделю будут заниматься усиленной физической, а также огневой строевой и медицинской подготовкой и криминалистикой на базе Центра профессиональной подготовки (ЦПП) УМВД России по Томской области.

Кроме того, по словам Айбатова, раз в неделю с учениками будет заниматься основами правовых знаний специалист МВД.

Собеседник «Новой газеты» отметил, что набор в специальный класс будет проводиться до 28 июля. Сегодня заявки подали уже 16 человек. 4 августа претенденты будут проходить конкурс, где специалисты ЦПП МВД проверят их физическую и психологическую подготовку. Все, кто пройдут конкурс, смогут обучаться в классе.