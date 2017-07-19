В Петербурге возбудили дело об оскорблении чувств язычника

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении администратора группы «Яблоки Идунн» в соцсети «ВКонтакте» Наталью Телегину, передает Росбалт.

Дело возбуждено по статьям 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 282 (возбуждение ненависти либо вражды) УК России после заявления главы петербургской общины Асатру Евгения Салтыкова.

По информации «Независимой газеты», Салтыков подал заявление по статье 282 УК, а статью об оскорблении чувств верующих добавил уже следователь.

«Ранее я с ним знакома не была, о его мотивах мне тоже ничего не известно. Но в то, что он сделал это из гражданской ответственности, я не верю. Если бы я его лично знала, может, и могла бы выдвинуть какие-то предположения относительно его мотивов, а так даже не представляю», —цитирует Телегину агентство.

Салтыков посчитал оскорбительной картинку в группе «Яблоки Идунн», на которой изображен викинг, занесший боевой молот над горящим православным храмом. Он рассказал «Независимой газете», что «разжигающие вражду изображения порочат его веру».

Группа «Яблоки Идунн» посвящена северному язычеству. Община Астау — неоязыческое движение, в основе которого лежат реконструкции верований древней Скандинавии. Община получила статус религиозной группы в 2013 году