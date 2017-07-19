В Госдуме одобрили ограничение миноритариям доступа к информации

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли законопроект, по которому миноритарии с долей менее 1% смогут запрашивать лишь определенный перечень информации.

Согласно документу, правом получать любую информацию будут обладать те, кто владеет более 25% пакетом акций.

Тот, кто владеет меньшим количеством, должен будет указывать цель запроса. Кроме того, сможет запросить информацию только о создании компании, уставе, положениям о филиале и представительстве, годовом отчете и спискам аффилированных лиц.

Компании дадут право отказать в выдаче информации, если в течение трех лет повторно приходит один и тот же запрос, цель запроса неразумна или запрашиваемая информация относится к периоду, когда запрашивающий не был акционером.

Отмечается, что владельцы более 1% акций получат право на информацию о крупных сделках и отчетах об оценке имущества, с которым были проведены сделки.

О том, что президент России Владимир Путин поручил проработать этот проект закона после обращения к нему четырех нефтяных компаний, писала газета «Ведомости» в конце мая.

По информации издания, обращение подписали представители «Лукойла», «Транснефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти», а также «Ростеха».

По их мнению, необходимо обеспечить «справедливый баланс доступности достаточной для акционеров информации и гарантий информационной безопасности российских корпораций».

Напомним, при подготовке расследований журналисты и оппозиционные политики пользуются правом миноритариев на доступ к информации.

Максим Прошкин