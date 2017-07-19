В Барнауле суд оштрафовал главу сибирского центра Transparency International

Центральный районный суд Барнаула оштрафовал на 10 тысяч рублей руководителя сибирского центра «Transparency International» Станислава Андрейчука за проведение несанкционированного митинга, который прошел в Барнауле 8 апреля. Об этом говорится на странице Андрейчука в фейсбуке.

Как отмечает Андрейчук, суд отклонил около 15 ходатайств, в том числе о вызове свидетелей, которые могли бы подтвердить позицию защиты. Он также добавил, что готов обжаловать решение суда вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

По словам Андрейчука, его оштрафовали за несанкционированную акцию против коррупции, которая прошла в Барнауле еще 8 апреля.

Андрейчук связывает свое задержание с своими расследованиями в отношении представителей власти.

«Совершенно точно видна корреляция между нашими расследованиями и активизацией действий правоохранительных органов в нашем отношении. Не могу сказать, с какого уровня пришла эта ответочка. За последние две недели вышел целый ряд материалов, касающихся и федеральной и региональной повестки. И, вероятно, у них просто не выдержало терпение», — сказал глава сибирского центра Transparency International в беседе с «Новой газетой».

Он также добавил, что написал заявление в полицию о правонарушениях со стороны сотрудников администрации Барнаула, которые, по словам Андрейчука, также присутствовали на митинге 8 апреля в Барнауле.

«Интересно посмотреть на два этих параллельных процесса, как полицейские будут расследовать нарушение со стороны чиновников», — заявил Андрейчук.

Ранее в среду стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали Станислава Андрейчука для дачи показаний. Это произошло после его участия в несанкционированном митинге 8 апреля.

Напомним, 8 апреля в Барнауле прошел митинг против терроризма. Недалеко от места проведения другие активисты устроили несанкционированную акцию против коррупции и требовали отставки губернатора Александра Карлина. Полиция задержала восемь человек.