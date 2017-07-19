Специальная группа в Крыму будет следить за мнением туристов о курортном сборе

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о работе по созданию рабочей группы, которая будет следить за мнением отдыхающих на полуострове о курортном сборе, сообщается в фэйсбуке политика.

«Мы уже договорились с руководителями курортных регионов, что создадим рабочую группу, которая будет проводить мониторинг — насколько курортный сбор удобен и необременителен для туристов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе главы Крыма «Новой газете» заявили, что детали работы мониторинговой группы прорабатываются, и пока не готовы ответить на вопрос о том, по каким критериям будут определять «необременительность» сбора для туристов.

«В Краснодарском крае уже проводят мониторинг мнений туристов на постоянной основе, и, безусловно, будут отслеживать его и после вступления закона в силу», — рассказала «Новой газете» начальник управления пресс-службы Краснодарского края Галина Жукова.

По ее словам, полученные деньги планируется направлять в муниципалитеты, которые и решат, на что потратить доходы от курортного сбора. Жукова пояснила, что Краснодарский край на подготовку к курортному сезону расходует денег больше, чем получает от доходов с туристов.

Если у туристов возникают претензии по поводу сбора, они смогут обратиться в общественные приемные. На вопрос о том, поднимут ли вопрос об отмене туристического сбора, если негативных отзывов будет много, в пресс-службе прокомментировать отказались. Однако добавили: «Если мы почувствуем, что поток туристов проседает, мы оставляем право муниципалитетам этот сбор просто обнулить».

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о курортном сборе.

Согласно документу, вводится плата за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Эксперимент дает возможность каждому из этих регионов создать фонд развития курортной инфраструктуры. Средства этого фонда могут быть направлены только на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов такой инфраструктуры.

В Госдуме предложили в первый год эксперимента снизить курортный сбор до 50 рублей. Ранее речь шла о том, что курортный сбор составит 100 рублей в день.

Эксперимент будет действовать пять лет, до 31 декабря 2022 года, после чего правительству предстоит решить, распространять ли сбор на все регионы или отказаться от такой меры.