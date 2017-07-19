Владелец магазина прокомментировал скандал с отказом взять на работу омича из-за закона о «гей-пропаганде»

Жителю Омска Эдуарду Завьялову отказали в приеме на работу в магазин спортивного питания Hardcore, поскольку он не обладал необходимым опытом и знаниями, а также не соотвествовал представлениям работодателя о внешнем виде сотрудника. Об этом в беседе с «Новой газетой» заявил владелец магазина Андрей Чистяков.

По его словам, документ об отказе в приеме на работу составила глава отдела кадров, не согласовав его предварительно с начальством, из-за чего могло возникнуть недопонимание. «Хотя я ему (Завьялову — ред.) в устной форме достаточно понятно объяснил, почему следует отказ», — сказал Чистяков. По словам предпринимателя, эта сотрудница отдела кадров больше не работает в магазине, так как нашла другую работу.

«На самом деле его [Завьялова] сексуальная ориентация здесь достаточно опосредованно [повлияла]. Я достаточно лояльно отношусь ко всем людям, в том числе и к секс-меньшинствам. Просто Эдуард не подходил под стандарты продавца-консультанта магазина спортивного питания. [Он] достаточно худощавый мальчик. Все-таки эти манерные, характерные движения… Контингент у нас какой? Суровые дядьки, которые могут просто… я не рискнул бы отвечать за здоровье Эдуарда. Не все, скажем так, адекватно воспринимают в нашей стране геев», — пояснил свою позицию Чистяков.

По словам владельца магазина, его также не устроил отрицательный ответ соискателя на вопрос, занимается ли он спортом или нет. «У него ни знаний [о спортивном питании], ни опыта. Он спортом вообще никак не интересуется», — сказал Чистяков, добавив, что «работодатель сам принимает решение, брать ему на работу человека или нет». Владелец магазина добавил, что попробует на суде донести свою точку зрения.

Ранее «Омск-Информ» сообщило, что в Омске местного жителя Эдуарда Завьялова не взяли на работу в спортивный магазин Hardcore, сославшись на закон о гей-пропаганде. Соискатель подал в суд.

«Ваша манера поведения (женственные манеры речи и жесты), а также внешний вид (излишняя ухоженность и вызывающая одежда) создают общее впечатление о вас как о представителе сексуального меньшинства, пропагандирующего своим поведением и внешним видом нетрадиционные сексуальные отношения», — говорится в документе, который подписала в мае этого года начальник отдела кадров Наталия Чернорай.

На собеседовании, сообщается в документе, Завьялов этот факт не оспаривал. Как отмечает Чернорай, организация не имеет «морального и законного права» взять Завьялова на работу из-за запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних, так как спортивное питание не имеет маркировки «18+» и магазины доступны для лиц младшего возраста.

«Таким образом, Ваши деловые качества не соответствуют квалификационным требованиям по должности, на которую вы претендуете и требованиям законодательства Российской федерации», — заключает начальник отдела кадров.

Сам соискатель рассказал изданию, что на собеседовании его больше спрашивали не об опыте работы, а о его внешнем виде и о том, не случались ли у него из-за этого конфликты на предыдущих работах.

После получения ответа Завьялов обратился в суд, поскольку «отказ связан с суждением внешних факторов о человеке и первом восприятии, а не с его квалификационными качествами и опытом работы». Первое заседание назначено на 24 июля.