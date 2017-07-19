Минюст признал незаконным выдвижение Ройзмана на выборы губернатора

Министерство юстиции России подтвердило, что бюро демократической партии «Яблоко» не имело права выдвигать мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области, так как это не предусмотрено федеральным законодательством, сообщает ТАСС.

В ответе Минюста говорится, что «бюро партии не вправе было выдвигать кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ в случае приостановления деятельности руководящих органов регионального отделения, подменяя тем самым конференцию регионального отделения партии».

Ранее об этом заявили в Центральном избирательном комитете России. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала это нарушением.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что он не проходит муниципальный фильтр из-за того, что подписи депутатов в регионе были централизованно собраны администрациями, и отказался от участия в выборах губернатора.

Кандидатуру Ройзмана выдвинули на выборы губернатора Свердловской области 21 июня после приостановки полномочий регионального отделения партии. Глава регионального отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и затем покинули конференцию.

Напомним, 10 сентября 2017 года в России пройдет единый день голосования. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы.

Ольга Ситникова