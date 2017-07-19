На МАКСе рассказали о созданном в «Сколково» летающем такси

Московская компания работает над созданием первой модели летающего мотоцикла и аэротакси, которые будут перевозить пассажиров в столице вместе с привычными транспортными средствами, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя столичного департамента науки Алексея Фурсина.

Разработка молодой компании представлена на стенде правительства Москвы на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС), который ежегодно проходит в Жуковском. Фурсин надеется, что разработанный грузовой дрон «пойдет не только как опытная серия, а будет уже и серийное производство».

По его словам, такую модель можно использовать для перевозки людей - как пилотируемым, так и беспилотным способом. Примечательно и то, что всё производство и сборка дронов проходят в Москве. «Более того, на сегодняшний день компания имеет несколько патентов, в том числе по созданию аэротакси. В отличие от зарубежных аналогов, он может как подниматься, так и садиться на парковку для автомобилей», - уточнил Алексей Фурсин.

Тем не менее, сроки появления летательного транспорта в столице пока неизвестны. В заключение Фурсин отметил, что сейчас это лишь «взгляд в будущее».

Ольга Ситникова