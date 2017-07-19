Правительство отказалось откладывать реализацию «пакета Яровой»

Правительство России отказалось поддержать законопроект сенатора Антона Белякова и депутата Олега Шеина об отсрочке реализации «пакета Яровой» на пять лет. С отзывом правительства ознакомилась «Медуза».

Как отмечает издание, в правительстве посчитали, что есть достаточно возможностей, чтобы вводить «закон Яровой» в действие поэтапно. Соответствующие нормативные акты планируется принять до конца 2017 года. Следовательно, у операторов связи и провайдеров, «будет достаточно времени для решения технических задач», заключили в правительстве.

Ранее 13 июля Российский союз промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям предложил восполнить затраты на реализацию «пакета Яровой» за счет абонентов. Отмечалось, что сумма платежа может составить 3–5% среднемесячного счета абонента. В Минкомсвязи подобную идею сочли разумной.

Напомним, что в апреле 2017 года ФСБ и Минкомсвязь оценили затраты на «пакет Яровой» в 4,5 трлн руб.

Поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня 2016 года, президент Владимир Путин подписал их 7 июля.

Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.