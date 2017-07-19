Госдума в первом чтении одобрила налоговые льготы участникам реновации

Депутаты нижней палаты парламента проголосовали в первом чтении за проект закона, который позволит освободить от уплаты НДФЛ разницы между стоимостью полученной квартиры и снесенной, сообщает ТАСС.

Таким образом, участники программы реновации не будут оплачивать налог в размере 13% от разницы в стоимости их старой и новой квартиры, отмечает агентство.

Инициатором законопроекта выступил один из авторов программы реновации депутат Николай Гончар. Он пояснил, что, так как стоимость новой квартиры будет выше прежней, у жителей сносимых домов могут возникнуть проблемы с налоговыми органами, а этот законопроект помогает их урегулировать.

Согласно тексту проекта, будет создан Фонд содействия реновации жилищного фонда в Москве, основным источником дохода которого станет бюджет столицы. Фонд также сможет привлекать денежные суммы граждан по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов. Его также освободят от налога на прибыль и НДС.

Ранее СМИ писали, что мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов поддержать законопроект о льготах для участников программы реновации. Положительное заключение вынесло и правительство России.

Кроме того, 5 июля газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что правительственная комиссия не одобрила законопроект о налоговых льготах для жителей пятиэтажек, которые попали в программу реновации.

В комиссии посчитали, что в случае принятия законопроекта от уплаты налога на прибыль могут освободиться не только жильцы сносимых пятиэтажек, но и все, кто его платит, писали «Ведомости».

Напомним, власти Москвы намерены снести более четырех тысяч домов в рамках программы реновации жилфонда Москвы. Многие жители столицы, чьи дома попали в эту программу, выступили против и вышли на акции протеста.

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1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о реновации. Ранее его одобрил Совет Федерации. В Госдуме при рассмотрении законопроекта были внесены более ста поправок.

Максим Прошкин