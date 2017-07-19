Защита Дадаева обжаловала приговор за убийство Немцова

Защита Заура Дадаева обжаловала приговор по делу об удийстве политика Бориса Немцова, передает агентство «Москва».

Адвокат Марк Каверзин рассказал, что другие защитники намерены обжаловать приговор 20 июля.

При этом адвокат осужденного Темирлана Эскерханова Анна Бюрчиева заявила, что планирует обратиться в Верховный суд, чтобы отправить дело на повторное рассмотрение.

Напомним, Московский окружной военный суд приговорил Дадаева, обвиняемого в убийстве политика Бориса Немцова, к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Его лишили Ордена мужества и звания лейтенант. Суд признал Дадаева убийцей Немцова.

Другие фигуранты дела также получили большие сроки. Суд приговорил Анзора Губашева к 19 годам колонии строгого режима, Шадида Губашева — к 16 годам колонии строгого режима, Эскерханова — к 14 годам колонии строгого режима, а также Хамзата Бахаева — к 11 годам колонии строгого режима.

Напомним, 29 июня коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными в убийстве Бориса Немцова. По версии следствия, Дадаев непосредственно убил Немцова на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину. Также заседатели посчитали Дадаева не заслуживающим снисхождения.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину.