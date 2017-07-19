В типографии опровергли причастность к невыходу «Советского спорта»

Очередной номер газеты «Советский спорт» не вышел в Москве из-за технического сбоя в самой редакции, типография к сбою не имеет отношения, заявила «Новой газете» директор по продажам типографии «Экстра М» Ирина Борисова.

«В ночь с 18 на 19 июля в работе “Экстра М” сбоя не зафиксировано. Все издания напечатаны по графику и отгружены в контрольные сроки. На самом деле, газета “Советский спорт” не предоставила PDF-файл для возможности напечатать издание. По какой причине, мы информацией не располагаем», — пояснила Борисова.

Он добавила, что в беседе с ней сам редактор газеты сказал, что сбой произошел в редакции, «слово “типография”» там [в беседе с ТАСС] даже не упоминалось».

Также газета «Ведомости» со ссылкой на владельца издательства «Советский спорт», гендиректора «Ура медиа» Федора Щербакова сообщила, что сбой произошел в редакционных компьютерах вечером во вторник. Из-за этого сотрудники газеты не смогли отправить файл для печати. Сейчас, по его словам, компьютерный сбой устраняется.

Ранее ТАСС со ссылкой на главного редактора «Советского спорта» Николая Яременко сообщил, что в Москве не вышел 158-й номер газеты «Советский спорт» из-за технического сбоя в столичной типографии.