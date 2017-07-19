СК предъявил обвинения руководителю завода в Нижнем Тагиле после слов Путина о «борзоте»

Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве и сокрытии денежных средств фактическому руководителю завода в Нижнем Тагиле Денису Кокорину, сотрудник которого пожаловался на задержку зарплат в ходе «прямой линии» с президентом России. Об этом сообщается на сайте СКР.

«В ходе следствия установлено, что с декабря 2015 по январь 2017 годов на данном предприятии возникла задолженность по заработной плате перед более чем 200 работниками на сумму порядка 10 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, во время проверки выяснилось, что на предприятие произошло хищение денежных средств на сумму более 32 млн рублей, сумма сокрытых доходов составила 5 млн рублей.

Ранее главу управления Следственного комитета по Свердловской области генерал-лейтенанта Валерия Задорина отстранили от должности на время проведения служебной проверки по данному делу.

Она началась из-за «волокиты, допущенной при расследовании уголовного дела» о невыплате зарплаты сотрудникам «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий». Провести проверку распорядился глава СК России Александр Бастрыкин.

Президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры России разобраться в ситуации на заводе. На встрече с врио губернатора Свердловской области он рассказал о жалобе на руководителя предприятия, заявившем, что выплатит долги по зарплате только после личного вмешательства президента. Путин ответил, что если директор завода действительно так сказал, то «надо понять, откуда такая "борзота", такое хамство по отношению к людям».

Максим Прошкин