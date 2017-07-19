Госдума ужесточила наказание за склонение к суициду

Госдума приняла законопроект, ужесточающий наказание за склонение к суициду, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, за склонение или содействие самоубийству будут наказывать сроком от 5 до 10 лет лишения свободы (сейчас – до 5 лет). Если в результате погиб ребенок или беременная женщина, то наказание составит от 6 до 12 лет лишения свободы (сейчас — до 6 лет).

Также увеличивается наказание за организацию деятельности, направленной на побуждение к самоубийству через распространение информации о способах самоубийства. Срок лишения свободы в этом случае составит от 5 до 10 лет (сейчас — до 4 лет).

Планируется, что доведение до самоубийства через интернет будет наказываться от 5 до 15 лет.

В понедельник, 17 июля, этот законопроект внесли в Госдуму. Документ предлагает усилить ответственность по соответствующим статьям, которые появились в Уголовном кодексе в июне 2017 года.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал законопроект об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству. Документ ввел две новые статьи — «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».

Проблема детских суицидов начала активно обсуждаться после публикации «Новой газеты» о «группах смерти». С тех пор в разных регионах страны были возбуждены уголовные дела о доведении несовершеннолетних до самоубийства. Одного из администраторов «групп смерти» — Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, — накануне приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения.