Сотрудникам ДПС вернули право останавливать автобусы и автомобили вне постов

Министерство внутренних дел (МВД) России вернуло сотрудникам ГИБДД право останавливать автобусы и автомобили вне стационарных постов ДПС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы ведомства Александра Горового.

«Мы отменили приказ, принятый пять лет назад по линии МВД, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов», — сказал он.

Годовой напомнил о нескольких недавних ДТП с участием автобусов. В четырех из семи случаях водители уснули за рулем. По словам чиновника, указанные меры предпринимаются в связи с несоблюдением приказа Минтранса о режиме труда и отдыха водителей.

В начале июля крупная авария произошла в Татарстане. Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Самара-Ижевск, врезался в движущийся в попутном направлении грузовик, буксируемый на жесткой сцепке «Камазом». После удара автобус опрокинулся и загорелся. При столкновении погибли 13 человек.