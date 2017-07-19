Генпрокуратура опротестовала решение ЦБ ввести временную администрацию в банке «Югра»

Генеральная прокуратура России опротестовала два приказа Центробанка в отношении банка «Югра». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

Речь идет о приказах, которые вводят временную администрацию в банке, а также трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

«Данные приказы изданы безосновательно, так как не было учтено, что Банк России, как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок, не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов», — сказал Куренной.

По его словам, «основания для назначения временной администрации по управлению банком "Югра" отсутствуют».

Как считает Генпрокуратура, введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 млрд рублей, ускорит инфляционные процессы, а также ухудшит инвестиционный климат в стране.

10 июля Центробанк на шесть месяцев ввел временную администрацию в банке «Югра» из-за «неустойчивого финансового положения». Функция временной администрации была возложена на Агентство по страхованию вкладов.

Банк «Югра» создан в 1990 году. По данным «Банки.ру», в 2015 году «Югра» входил в двадцатку крупнейших российских банков. По итогам 2016 года убыток банка составил 32,3 млрд рублей, что было рекордной суммой для банка. По размеру убытка за 2016 год «Югра» стал вторым банком России.