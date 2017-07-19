В Госдуме перенесли на осень рассмотрение законопроекта о штрафах за отказ удалять посты из соцсетей

Рассмотрение законопроекта о создании администраций соцсетей для борьбы с ложными постами перенесли на осень. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из его авторов Сергея Боярского.

«Мы не успеем просто [доработать законопроект] c учетом замечаний правового управления Госдумы. У нас есть 30 рабочих дней, чтобы внести все необходимые изменения в текст еще до первого чтения. И мы в спокойном режиме будем его дорабатывать, посоветуемся с экспертами», — сказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что отзываться законопроект не будет.

«Концепция закона сохранится», — добавил Боярский.

Ранее законопроект получил отрицательный отзыв Государственно-правового управления (ГПУ) президента России. Кроме того, замечания к тексту документа были у правового управления Госдумы, и у думского комитета по информационной политики.

18 июля, комитет Госдумы по информполитике рекомендовал депутатам принять этот законопроект в первом чтении.

Напомним, депутаты Сергей Боярский и Андрей Альшевских предложили штрафовать администраторов соцсетей за отказ удалять недостоверную и противоправную информацию по жалобам пользователей. В случае нарушений физических лиц предполагается штрафовать на 3-5 млн рублей, размер штрафа для юридических лиц составит от 30 до 50 млн рублей.