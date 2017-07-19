Госдума одобрила во втором чтении отмену бесплатного багажа при невозвратных билетах

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении поправки в Воздушный кодекс, которые отменяют бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах. Об этом сообщает Интерфакс.

Законопроект предлагает сохранить право пассажиров с возвратным билетом брать багаж весом как минимум 10 кг. При этом, согласно поправкам, невозвратный тариф «может не предусматривать» бесплатный багаж.

В документе прописано право перевозчика на расторжение договора воздушной перевозки пассажира в одностороннем порядке в связи с отказом оплатить провоз багажа.

Как пояснили «Новой газете» в компании по поиску авиабилетов Aviasales, «отмена гарантированного бесплатного места багажа – это мера по либерализации рынка».

«Безбагажные тарифы появились в России зимой 2015 года. Тогда средний чек снизился на 20% благодаря тому, что пассажиры сами смогли выбирать, сколько будет стоить их перелет (речь идет о сумме услуг, в том числе и перевозка багажа)», — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе Aviasales отметили, что в странах ЕС и США законодательно багаж вообще никак не отрегулирован, авиакомпании сами решают, сколько чемоданов разрешить пассажиру.