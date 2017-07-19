Дом Юлии Латыниной опрыскали едким химическим составом

Дом обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной в Подмосковье в ночь со вторника на среду был опрыскан едким химическим составом.

В результате инцидента пострадали восемь человек, включая двух детей 5 и 9 лет и четырех людей пенсионного возраста.

После обращения главного редактора «Новой газеты» к председателю Общественного совета МВД России Анатолию Кучерене с редакцией «Новой газеты» связались представители руководства ГУ МВД по городу Москве. На место выехали сотрудники оперативно-следственной группы.

Это не первый случайна падения на Юлию Латытину. В августе 2016 года двое неизвестных напали на обозревателя «Новой газеты» в центре Москвы. Один из них вылил на журналистку фекалии, второй в это время дожидался на мотоцикле. После этого они скрылись. Спустя год нападавших так и не обнаружили.