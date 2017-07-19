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Суд в США приговорил россиянина Вартаняна к пяти годам тюрьмы за кибермошенничество

Общество

Суд в США приговорил гражданина России Марка Вартаняна к пяти годам лишения свободы за мошенничество и разработку компьютерного вируса. Об этом сообщает Associated Press. 

Вартанян был признан виновным в разработке и распространении компьютерного вируса, который занимается похищением личной и финансовой информации. По оценкам следствия, ущерб от вируса может составлять около $500 млн.

Так как до экстрадиции в США Вартанян провел в норвежской тюрьме,  ему зачтут время уже проведенное в заключении.

Напомним, Марк Вартанян был задержан в Норвегии по запросу США еще в 2014 году. В декабре 2016 года его экстрадировали в Соединенные Штаты.

Теги:
хакеры, сша
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