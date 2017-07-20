«Яблоко»: Россия потратила на военную операцию в Сирии до 140 млрд рублей

Россия за два года военной операции в Сирии могла потратить на нее от 108 до 140 млрд рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на подсчеты партии «Яблоко».

Как утверждают в партии, большая часть денег ушла на вылеты боевой авиации (от 90 до 117 млрд рублей), а ущерб от потери боевой техники оценивается в 9,3 – 11,5 млрд рублей. Еще от 3,5 млрд до 6,3 млрд рублей ушло на пуски 71 ракеты типа «Калибр».

Согласно подсчетам партии, на выплаты семьям погибших военных потратили 102 млн рублей, а чтобы обеспечить питанием и оплатить остальные расходы военным понадобилось 3,8 млрд рублей.

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Как отмечают «Ведомости», председатель партии Эмилия Слабунова направила в Минфин требование обнародовать расходы на военную операцию в Сирии.

Источники Минобороны заявили газете, что многие допущения в подсчетах «абсолютно бессмысленны». Например, невозможно определить, сколько бы без операции в Сирии задействованные в ней летательные аппараты совершили вылетов.

Напомним, президент России Владимир Путин утверждал, что первые полгода военных действий в Сирии стоили стране 33 млрд рублей. Президент подчеркнул, что эти затраты оправданы. Схожую сумму называло РБК: по их подсчетам на военную компанию ушло минимум 38 млрд рублей.

Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года.

Максим Прошкин