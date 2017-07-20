СМИ: в школах появятся уроки по современной истории с Крымом и санкциями

Минобрнауки планирует запустить пилотный проект по проведению уроков, посвященных современной истории России, на них школьникам расскажут о присоединении Крыма и санкциях, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Существующая школьная программа по истории не позволяет учащимся составить объективное представление об окружающей действительности, считают в Минобрнауки.

«Ведомство подготовит методические рекомендации для учителей, которые позволят дать школьникам правильную информацию», — цитируют «Известия» слова пресс-службы.

По информации газеты, уроки начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах России, перечень которых уточняется.

Собеседник газеты, главный научный сотрудник Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Александр Пыжиков, пояснил, что события последних трех лет нельзя причислить к истории, так как они еще продолжаются.

Отметим, что это не единственная инициатива министерства о введении новых предметов в школе. По словам министра Ольги Васильевой, с нового учебного года в российских школах начнут преподавать основы кибербезопасности.

Кроме того, глава Минобрнауки заявляла, что в министерстве готовятся к проведению масштабной школьной реформы. Школы планируют передать в ведение региональных властей от муниципальных для укрепления вертикали управления с Минобрнауки во главе.

Максим Прошкин