Трамп распорядился закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки оппозиции в Сирии

Президент США Дональд поручил ЦРУ закрыть программу поддержки умеренной сирийской оппозиции, которая сражается с правительственными войсками, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации газеты, данное решение стало одним из шагов Трампа по поиску вариантов сотрудничества с Москвой, вопрос закрытия программы обсуждался незадолго до саммита G20.

Представители Совета национальной безопасности США и ЦРУ отказались комментировать информацию. В Белом доме не подтвердили закрытие программы, сообщает РИА Новости.

Как отмечает американское СМИ, программа было создана экс-президентом США Бараком Обамой для давления на президента Сирии Башара Асада в 2013 году.

Отметим, что в феврале Reuters со ссылкой на источники сообщало о приостановке программы ЦРУ из-за опасения Вашингтона, что предоставляемая повстанцам помощь попадет в руки боевиков.

Напомним, в конце июня в СМИ появилась информация, что Трамп планирует передать российской стороне список уступок, на которые готов пойти Вашингтон в отношениях с Москвой. Их разработкой мог заниматься Совет по национальной безопасности, утверждала пресса.

Вручить список Трамп должен был во время саммита G20, который прошел в Гамбурге 7-8 июля. Там же состоялась первая личная встреча президентов США и России.

Максим Прошкин