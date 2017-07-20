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ЦБ лишил лицензии Межтопэнергобанк

Экономика

Центральный банк России отозвал лицензию у кредитной организации Межтопэнергобанк, а также ввел в ней временную администрацию, сообщается на сайте регулятора.

«Банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность», — сообщает пресс-служба Банка России.

В сообщении утверждается, что организация размещала денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски. 

Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, добавляется в пресс-релизе.

Как добавляет регулятор, Межтопэнергобанк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. 

Кредитная организация занимает 108-е место по величине активов, а также является участником системы страхования вкладов.

Максим Прошкин

Теги:
лицензия, банк
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