ЦБ лишил лицензии Межтопэнергобанк
Центральный банк России отозвал лицензию у кредитной организации Межтопэнергобанк, а также ввел в ней временную администрацию, сообщается на сайте регулятора.
«Банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность», — сообщает пресс-служба Банка России.
В сообщении утверждается, что организация размещала денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски.
Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, добавляется в пресс-релизе.
Как добавляет регулятор, Межтопэнергобанк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.
Кредитная организация занимает 108-е место по величине активов, а также является участником системы страхования вкладов.
Максим Прошкин